На Донеччині відновили роботу всіх котелень
Роботу всіх котелень Донецької області вже відновили. Напередодні регіон раптово відключили від газопостачання.
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив ситуацію щодо теплопостачання на Донеччині з головою облдержадміністрації Павлом Кириленком.
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Після того, як "Донецькоблгаз", всупереч постанові Кабінету Міністрів, відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", ми спільними зусиллями змогли відновити роботу котелень,
– заявив Шмигаль.
Він наголосив, що зараз дуже важливо забезпечити стабільне теплопостачання жителям області.
До речі, на зустрічі Кириленко розповів, що за фактом відключення котелень зареєстрували 82 кримінальних провадження.
Донеччина без тепла: що відомо
- 6 березня мешканці Донецької області залишилися без тепла в домівках.
- "Донецькоблгаз" припинив постачання "Донецьктеплокомуненерго" через велику заборгованість. Зокрема, підприємство не сплатило борг у розмірі 1,5 мільярда гривень.
- У "Донецькоблгазі" кажуть, що робили згідно з законом.
- Через відключення газу понад 3 тисячі житлових будинків, 91 школа, 93 дитячі садки, 67 лікарень та інші об'єкти інфраструктури залишилися без тепла.
- Постачання газу почали відновлювати вночі 7 березня.
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