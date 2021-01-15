У Торецьку, що в Донецькій області, правоохоронці виявили цілий схрон з боєприпасами. Арсенал зброї знайшли у одному з гаражів – неподалік житлових будинків.

Зброю сховали у підвальному приміщенні гаража

У сховку у підвальному приміщенні гаража були гранатомети, гранати та набої. Про це інформує пресслужба поліції Донецької області у фейсбуці.

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Що знайшла поліція:

6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5.

2 ящики з 30 гранатами.

3 ящики з набоями.

На місце одразу прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці займаються тим, що встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання боєприпасів.

Санкція статті передбачає від до 3 до 7 років ув'язнення

Поліція розпочала кримінальне провадження – за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років перебування за ґратами. Наразі тривають слідчі дії.



У схованці були 6 гранатометів / Фото пресслужби Нацполіції



Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото пресслужби Нацполіції