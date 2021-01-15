Гранатомети, гранати та набої: на Донеччині у гаражі виявили цілий арсенал – фото
У Торецьку, що в Донецькій області, правоохоронці виявили цілий схрон з боєприпасами. Арсенал зброї знайшли у одному з гаражів – неподалік житлових будинків.
Зброю сховали у підвальному приміщенні гаража
У сховку у підвальному приміщенні гаража були гранатомети, гранати та набої. Про це інформує пресслужба поліції Донецької області у фейсбуці.
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Що знайшла поліція:
- 6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5.
- 2 ящики з 30 гранатами.
- 3 ящики з набоями.
На місце одразу прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці займаються тим, що встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання боєприпасів.
Санкція статті передбачає від до 3 до 7 років ув'язнення
Поліція розпочала кримінальне провадження – за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років перебування за ґратами. Наразі тривають слідчі дії.
У схованці були 6 гранатометів / Фото пресслужби Нацполіції
Поліція розпочала кримінальне провадження / Фото пресслужби Нацполіції
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