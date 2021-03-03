На Донеччині пасажирський потяг розтрощив Audi: водій загинув, а пасажира витягли військові

Джерело:ДСНС України
Жахлива аварія сталася на нерегульованому переїзді у селі Новоселівка Покровського району Донецькій області вранці 3 березня. Приміський поїзд на повному ходу влетів у легковик, який не встиг проїхати через залізницю.
Після зіткнення рух залізницею довелося зупинити майже на 4 години. Внаслідок аварії загинув 56-річний водій Audi.
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На місці події працювали поліцейські, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі чоловіка.