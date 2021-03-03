Жахлива аварія сталася на нерегульованому переїзді у селі Новоселівка Покровського району Донецькій області вранці 3 березня. Приміський поїзд на повному ходу влетів у легковик, який не встиг проїхати через залізницю.

Після зіткнення рух залізницею довелося зупинити майже на 4 години. Внаслідок аварії загинув 56-річний водій Audi.

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Травмованого пасажира зуміли деблокувати бійці Збройних Сил України та медики швидкої.

Що відомо про смертельну аварію на залізниці на Донеччині

За попередніми даними, аварія сталася близько 9:00.

Водій "німця" не встиг переїхати через залізничні колії, через що поїзд "Скотувата – Слов'янськи" на чималій швидкості зніс легковик.

У понівеченій автівці на цей момент перебували двоє чоловіків. Один з них загинув миттєво.

Бійці ЗСУ, які стали свідками інциденту, допомогли медикам дістати з машини постраждалого.

Тіло загиблого рятувальники ДСНС вирізали близько 12:20.

На місці події працювали поліцейські, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі чоловіка.