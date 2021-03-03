На Донеччині пасажирський потяг розтрощив Audi: водій загинув, а пасажира витягли військові
Жахлива аварія сталася на нерегульованому переїзді у селі Новоселівка Покровського району Донецькій області вранці 3 березня. Приміський поїзд на повному ходу влетів у легковик, який не встиг проїхати через залізницю.
Джерело:ДСНС України
Після зіткнення рух залізницею довелося зупинити майже на 4 години. Внаслідок аварії загинув 56-річний водій Audi.
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Травмованого пасажира зуміли деблокувати бійці Збройних Сил України та медики швидкої.
Що відомо про смертельну аварію на залізниці на Донеччині
- За попередніми даними, аварія сталася близько 9:00.
- Водій "німця" не встиг переїхати через залізничні колії, через що поїзд "Скотувата – Слов'янськи" на чималій швидкості зніс легковик.
- У понівеченій автівці на цей момент перебували двоє чоловіків. Один з них загинув миттєво.
- Бійці ЗСУ, які стали свідками інциденту, допомогли медикам дістати з машини постраждалого.
- Тіло загиблого рятувальники ДСНС вирізали близько 12:20.
На місці події працювали поліцейські, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі чоловіка.
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