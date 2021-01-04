У селищі міського типу Благодатне Волноваського району Донецької області сталася чергова пов'язана з російсько-українською війною надзвичайна подія. Школяр, який знайшов вибухонебезпечний предмет, підірвався на ньому.

Про інцидент, який закінчився численними пораненнями рук та ніг підлітка, повідомили у поліції Донецької області. Правоохоронці намагаються з'ясувати, що саме вибухнуло в руках хлопця.

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Лікарі ж борються за те, щоб постраждалий зміг відновитися після поранень.

Знайшов на сміттєзвалищі

Вже після вибуху постраждалий розповів поліціянтам, що боєприпас він нібито взяв на сміттєзвалищі. Це наразі перевіряють слідчі.

За словами копів, вибух прогримів у момент, коли підліток почав намагатися його розпиляти. Закінчилося все його численними пораненнями рук та ніг.

Постраждалого у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

За фактом злочину поліціянти відкрили кримінальне провадження через нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження за необережністю.

Навіщо школяр хотів розібрати боєприпас, невідомо.

Досудове розслідування продовжується.