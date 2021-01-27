Видобули вугілля на 2 мільйони гривень: на Донеччині спіймали організаторів злочинної схеми

На Донеччині двоє чоловіків організували незаконний видобуток вугілля у закритій шахті. Правоохоронці повідомили їм про підозру.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Загалом зловмисники видобули майже 1 200 тонн вугілля на понад 2 мільйони гривень.

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Що відомо про злочин

У 2019 році мешканець Покровська разом із киянином організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.

Для видобування вугілля у закритій шахті в місті Горняк вони використовували спеціалізовану техніку та механізми.

Усі роботи вони проводили без відповідних дозвільних документів.

Видобуті надра зловмисники продавали через підконтрольні їм схеми підприємства.



На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури



На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури

Розслідування наразі триває

Зловмисникам правоохоронці інкримінують порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, яке вчинили у складі організованої злочинної групи.

Їх хочуть взяти під варту, однак рішення прийматиме суд під час обрання запобіжного заходу.

Чоловікам загрожує від 5 до 8 років тюремного терміну.