Видобули вугілля на 2 мільйони гривень: на Донеччині спіймали організаторів злочинної схеми

27 січня 2021 , 10:50
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На Донеччині двоє чоловіків організували незаконний видобуток вугілля у закритій шахті. Правоохоронці повідомили їм про підозру.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Загалом зловмисники видобули майже 1 200 тонн вугілля на понад 2 мільйони гривень.

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Що відомо про злочин

  • У 2019 році мешканець Покровська разом із киянином організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.
  • Для видобування вугілля у закритій шахті в місті Горняк вони використовували спеціалізовану техніку та механізми.
  • Усі роботи вони проводили без відповідних дозвільних документів.
  • Видобуті надра зловмисники продавали через підконтрольні їм схеми підприємства.


На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури


На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури

Розслідування наразі триває

Зловмисникам правоохоронці інкримінують порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, яке вчинили у складі організованої злочинної групи.

Їх хочуть взяти під варту, однак рішення прийматиме суд під час обрання запобіжного заходу.

Чоловікам загрожує від 5 до 8 років тюремного терміну.