Видобули вугілля на 2 мільйони гривень: на Донеччині спіймали організаторів злочинної схеми
На Донеччині двоє чоловіків організували незаконний видобуток вугілля у закритій шахті. Правоохоронці повідомили їм про підозру.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Загалом зловмисники видобули майже 1 200 тонн вугілля на понад 2 мільйони гривень.
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Що відомо про злочин
- У 2019 році мешканець Покровська разом із киянином організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.
- Для видобування вугілля у закритій шахті в місті Горняк вони використовували спеціалізовану техніку та механізми.
- Усі роботи вони проводили без відповідних дозвільних документів.
- Видобуті надра зловмисники продавали через підконтрольні їм схеми підприємства.
На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури
На Донеччині зловмисники незаконно видобували вугілля / Фото Офісу генпрокуратури
Розслідування наразі триває
Зловмисникам правоохоронці інкримінують порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, яке вчинили у складі організованої злочинної групи.
Їх хочуть взяти під варту, однак рішення прийматиме суд під час обрання запобіжного заходу.
Чоловікам загрожує від 5 до 8 років тюремного терміну.
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