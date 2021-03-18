2 000 доларів за землю: на хабарі спіймали заступника мера на Донеччині

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Заступника міського голови одного з міст Донецької області затримали під час одержання хабаря. Ще у березні 2021 року чиновник вимагав від мешканця Маріуполя 2000 доларів за виділення двох земельних ділянок.
Заступника міського голови затримали на хабарі в службовому кабінеті. За даними слідчих, чиновник у березні 2021 року вимагав у маріупольця 2 000 доларів за виділення двох земельних ділянок для підприємницької діяльності.
Читайте також Антикорупційний суд відправив суддю за ґрати через хабар
За даними місцевого видання mrpl.city, затримання проходило в місті Селидове Донецької області.
Чиновника затримали на хабарі у 2000 доларів
Тепер чиновнику загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Зараз триває досудове розслідування справи.