2 000 доларів за землю: на хабарі спіймали заступника мера на Донеччині
Заступника міського голови одного з міст Донецької області затримали під час одержання хабаря. Ще у березні 2021 року чиновник вимагав від мешканця Маріуполя 2000 доларів за виділення двох земельних ділянок.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Деталі затримання чиновника
Заступника міського голови затримали на хабарі в службовому кабінеті. За даними слідчих, чиновник у березні 2021 року вимагав у маріупольця 2 000 доларів за виділення двох земельних ділянок для підприємницької діяльності.
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Тепер чиновнику загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Зараз триває досудове розслідування справи.
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