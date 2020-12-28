Депутатці Лиманської міської ради Антоніні Любченко дали 5 років тюрми за сепаратизм – умовно. Вона брала активну участь в організації так званого "референдуму" у своєму місті у 2014 році.

Під час окупації Лиману проросійськими силами Любченко була членом територіальної та головою дільничної виборчої комісій. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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Антоніна Любченко обиралась у депутати міської ради від "Опозиційного блоку". Вона отримала умовний вирок – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Відразу після повідомлення їй підозри, Любченко визнала свою вину, що й привело до того, що винна у посяганні на територіальну цілісність України отримала м’який вирок.

Судячи з інформації сайту youcontrol жінка раніше працювала інженером на "Укрзалізниці".