Поліцейські розслідують черговий смертельний випадок через випадіння маленького хлопчика з 5 поверху. Трагедія сталася в Бахмуті Донецької області.

Швидку та поліцейських викликали сусіди загиблого, які побачили, що маленький хлопчик лежить під вікнами після падіння. Медики, що прибули на місце, лише констатували загибель хлопчика.

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За даними слідства, дитина загинула через нещасний випадок.

Що відомо про смертельне падіння 7-річного хлопчика з вікна на Донеччині

Інцидент стався близько 12:30 на вулиці Горбатова у Бахмуті.

Як з'ясували правоохоронці, хлопчик перебував вдома сам, а батьки у цей час кудись пішли.

За фактом загибелі дитини правоохоронці відкрили два кримінальних провадження щодо умисного вбивства з поміткою "нещасний випадок". Фігурантами іншої справи є батьки загиблого, яких підозрюють у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною.

Якщо батьків визнають винними, їм загрожує від 2 до 5 років обмеження волі або такий саме термін ув'язнення.

Всі обставини події встановлюють слідчі.

З початку року в Україні сталася хвиля випадків самогубств дітей. За даними поліції більшість суїцидальних випадків пов'язані з діяльністю так званих "груп смерті".