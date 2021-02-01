На Донеччині через інфаркт у водія перекинувся рейсовий автобус: є постраждалі – фото

Аварія сталася 31 січня у Дружковці Донецької області на вулиці Машинобудівників. Автобус №18 "Абсолют – Новомиколаївка" з'їхав з дороги та перекинувся.
Джерело: поліція Краматорського району Донецької області
60-річному водію загрожує кримінальна відповідальність, хоча правоохоронці з'ясували, що він не впорався з керуванням транспортним засобом через інфаркт.
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Водій автобуса перебуває в реанімації / Фото пресслужби поліції Краматорського району
Якщо суд визнає водія автобуса винним, йому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або навіть обмеження волі на 3 роки.
Поліцейські розслідують кримінальну справу через аварію / Фото пресслужби поліції Краматорського району