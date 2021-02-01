На Донеччині через інфаркт у водія перекинувся рейсовий автобус: є постраждалі – фото

1 лютого 2021 , 19:20
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Аварія сталася 31 січня у Дружковці Донецької області на вулиці Машинобудівників. Автобус №18 "Абсолют – Новомиколаївка" з'їхав з дороги та перекинувся.

Джерело: поліція Краматорського району Донецької області

60-річному водію загрожує кримінальна відповідальність, хоча правоохоронці з'ясували, що він не впорався з керуванням транспортним засобом через інфаркт.

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За фактом аварії поліціянти розслідують провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Що відомо про аварію рейсового автобуса на Донеччині


Водій автобуса перебуває в реанімації / Фото пресслужби поліції Краматорського району

  • Як з'ясували слідчі, після того, як водію стало зле, він втратив змогу керувати автобусом.
  • Через це транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.
  • Під час аварії у салоні машини перебували пасажири. 3 з них постраждали.
  • Травмувалися люди віком від 35 до 51 років. Медики надали їм допомогу на місці.
  • Водія ж лікарі швидкої були вимушені госпіталізувати.

Якщо суд визнає водія автобуса винним, йому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або навіть обмеження волі на 3 роки.


Поліцейські розслідують кримінальну справу через аварію / Фото пресслужби поліції Краматорського району