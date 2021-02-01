Аварія сталася 31 січня у Дружковці Донецької області на вулиці Машинобудівників. Автобус №18 "Абсолют – Новомиколаївка" з'їхав з дороги та перекинувся.

Джерело: поліція Краматорського району Донецької області

60-річному водію загрожує кримінальна відповідальність, хоча правоохоронці з'ясували, що він не впорався з керуванням транспортним засобом через інфаркт.

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За фактом аварії поліціянти розслідують провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Що відомо про аварію рейсового автобуса на Донеччині



Водій автобуса перебуває в реанімації / Фото пресслужби поліції Краматорського району

Як з'ясували слідчі, після того, як водію стало зле, він втратив змогу керувати автобусом.

Через це транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Під час аварії у салоні машини перебували пасажири. 3 з них постраждали.

Травмувалися люди віком від 35 до 51 років. Медики надали їм допомогу на місці.

Водія ж лікарі швидкої були вимушені госпіталізувати.

Якщо суд визнає водія автобуса винним, йому загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або навіть обмеження волі на 3 роки.



Поліцейські розслідують кримінальну справу через аварію / Фото пресслужби поліції Краматорського району