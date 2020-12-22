20-річного мешканця села Старогнатівка Донецької області підозрюють у нанесенні важких ушкоджень своїй дитині. 10-місячного хлопчика госпіталізували після того, як батько вдарив його по голові.

Сталося все на Миколая під час сварки чоловіка з дружиною. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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Чи затримали ймовірного злочинця поліціянти, невідомо.

Що відомо про побиття дитини на Донеччині

За даними слідчих, коли чоловік перебував у стані сп'яніння, в нього та жінки виник конфлікт. Під час сварки він вдарив хлопчика, який перебував на руках у матері, по голові.

Сталося це близько 17:00. Невдовзі постраждалого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальну справу. Нею займаються поліціянти за процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури.

Якщо провину батька визнає суд, йому загрожує від 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських або до року виправних робіт.