Майже 38 тисяч жителів Торецька та навколишніх населених пунктів на Донеччині залишаються без води. Все через аварію водогону "Горлівка – Торецьк", що трапилася ще 4 січня.

Станом на ранок 6 січня надзвичайники виявили один порив на місці аварії водогону. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Актуально В річках України очікують на підвищення рівня води: де можливі затоплення Найближчим часом комунальники продовжать обстеження водогону на наявність поривів. Після цього вони мають розпочати проведення ремонтних робіт. Відомо, що 5 січня мешканцям, які тимчасово залишилися відрізаними від водопостачання, привезли питну та технічну воду. Що відомо про аварію на водогоні 4 січня стався порив діаметром 900 міліметрів на водогоні "Горлівка – Торецьк".

діаметром 900 міліметрів на водогоні "Горлівка – Торецьк". Внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів, зокрема: Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка.

Така ситуація на водогоні трапляється не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтувати через обстріли на фронті.

Крім цього, прорив водогону у Торецьку зафіксували й у 2019 році. Тоді проблему усунули за 3 дні. Зверніть увагу! У ДСНС не повідомили, коли людям чекати на появу води. Однак це повинно статися після проведення ремонтних робіт, які заплановані на найближчий час.