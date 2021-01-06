Третю добу поспіль на Донеччині 38 тисяч людей залишаються без води
Майже 38 тисяч жителів Торецька та навколишніх населених пунктів на Донеччині залишаються без води. Все через аварію водогону "Горлівка – Торецьк", що трапилася ще 4 січня.
Станом на ранок 6 січня надзвичайники виявили один порив на місці аварії водогону. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
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Найближчим часом комунальники продовжать обстеження водогону на наявність поривів. Після цього вони мають розпочати проведення ремонтних робіт.
Відомо, що 5 січня мешканцям, які тимчасово залишилися відрізаними від водопостачання, привезли питну та технічну воду.
Що відомо про аварію на водогоні
- 4 січня стався порив діаметром 900 міліметрів на водогоні "Горлівка – Торецьк".
- Внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів, зокрема: Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка.
- Така ситуація на водогоні трапляється не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтувати через обстріли на фронті.
- Крім цього, прорив водогону у Торецьку зафіксували й у 2019 році. Тоді проблему усунули за 3 дні.
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