Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата в окрузі №50 у Донецькій області на 28 грудня. Руслан Требушкін, який раніше предстваляв округ у Верховній Раді, став мером міста Покровська.

На засіданні 22 грудня схвалили про дострокове припинення повноважень депутата Руслана Требушкіна за його особистою заявою. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

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Відтак ЦВК визначила, що день виборів у Добропільському та Покровському районах відбудеться 28 березня 2021 року. Водночас виборчий процес розпочнеться за 60 днів – 27 січня 2021 року.

До слова, у цей самий день відбудуться вибори й у виборчому окрузі №87, що в Івано-Франківській області. Там нардеп-мажоритарник Зеновій Андрійович став головою Надвірнянської ОТГ.

Як тут минули попередні вибори

Під час позачергових парламентських виборів у 2019 році в окрузі №50 перемогу здобув Руслан Требушкін, який балотувався від "Опозиційного блоку". Втім, він лише мінімально відірвався від свого опонента. Загалом результати були такими:

Руслан Требушкін ("Опоблок) – 30,33% (19 329 голосів);

Андрій Аксьонов (самовисування) – 28,92% (18 431 голос);

Тетяна Романцова ("Слуга народу") – 21,77% (13 875 голосів);

Катерина Сахарова ("ОПЗЖ") – 10,41% (6 637 голосів).

Решта кандидатів набрали менш як 3% голосів. Тож вони фактично не нав'язали конкуренції лідерам перегонів.