Жінку засудили до умовного терміну за донбаський "референдум"

Мешканка Донецької області отримала 5 років умовного терміну за організацію псевдореферендуму на Донеччині. Наразі для жінки діє випробувальний термін – 2 роки.

Суд ухвалив вирок 41-річній мешканці Волноваського району. Її дії визнали посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України.

Читайте також Окупанти анонсували "референдум" на Донбасі та заговорили про відновлення гарячої фази війни

Прокурори довели, що у травні 2014 року ця жінка обіймала посаду члена так званої дільничної виборчої комісії. Вона приймала активну участь у проведенні так званого "референдуму". За його результатами окупанти визнали державну самостійність "ДНР" на території селища Мирне Волноваського району.

Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі. Але суд запровадив їй випробувальний вирок терміном на два роки.

Що відомо про так званий "референдум" на Донбасі