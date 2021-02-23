Жінку засудили до умовного терміну за донбаський "референдум"
Мешканка Донецької області отримала 5 років умовного терміну за організацію псевдореферендуму на Донеччині. Наразі для жінки діє випробувальний термін – 2 роки.
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Суд ухвалив вирок 41-річній мешканці Волноваського району. Її дії визнали посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України.
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Прокурори довели, що у травні 2014 року ця жінка обіймала посаду члена так званої дільничної виборчої комісії. Вона приймала активну участь у проведенні так званого "референдуму". За його результатами окупанти визнали державну самостійність "ДНР" на території селища Мирне Волноваського району.
Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі. Але суд запровадив їй випробувальний вирок терміном на два роки.
Що відомо про так званий "референдум" на Донбасі
- Проросійські сепаратисти у травні 2014 року провели "референдуми" про незалежність окупованої Донеччини. На їхню думку, це "легітимізувало" дії та ініціювало створення так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".
- Додатково мовилося про приєднання окремих регіонів до Росії.
- Проведення таких "референдумів" суперечило і суперечить Конституції України.
- Результати "волевиявлення" не визнає українська влада, Євросоюз, США та інші цивілізовані країни світу, крім Росії.
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