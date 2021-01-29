Донбасу точно не загрожує анексія: Гармаш відреагував на слова пропагандистки Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас. Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що такий сценарій окупованим територіям Донецької та Луганської областей найближчим часом точно не загрожує.
Джерело: 24 канал
За його словами, Кремль наразі розігрує на окупованому Донбасі сценарій невизначеності, але не анексії.
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Сергій Гармаш зауважив, що дії Росії наразі також укладаються в абхазький сценарій. В Абхазії зараз більшість людей мають російське громадянство. Крім того, Кремлю вигідно зберігати республіку не в анексованому стані, адже тоді це є інструментом впливу на Грузію.
Донбасу точно не загрожує анексія, принаймні найближчим часом. Саме рівень російської паспортизації на окупованій території каже про те, що вони прагнуть до абхазького сценарію,,
– пояснив представник української делегації в ТКГ.
Він зазначив, що це передбачатиме відрив Донбасу від всіх зв'язків, зокрема, й юридичних. Тобто, якщо люди там отримають російське громадянство, то, імовірно, що до 2025 року будуть поступово вилучати українські паспорти, аби не було можливості в'їжджати на українську територію.
Сергій Гармаш також відзначив, що Росії вигідно зберігати статус-кво на Донбасі, адже тоді це буде інструментом:
Відтак Росія від цього не відмовиться.
Окупанти на Донбасі хочуть захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін вже представив так звану "доктрину", у якій мовиться про це.
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Сергій Гармаш вважає, що це є лише бажанням Пушиліна, але сама "доктрина" не має юридичної сили. Втім додав, що це показує наміри окупантів.
І тут виникає питання - з ким ми ведемо перемовини про відновлення територіальної цілісності України, Якщо, фактично, представники цих людей на переговорах у Мінську озвучують зовсім протилежні цілі,
– прокоментував він.
Однак він наголосив, що в мінському форматі немає "ДНР" чи "ЛНР", юридично там є ОРДЛО. І українська сторона буде розглядати їх такими, поки не розв'яжеться конфлікт на нашу користь.
Сергій Гармаш не вірить, що можна досягнути політичних компромісів саме в межах мінського формату. Тому що там присутні представники ОРДЛО, але вони ж є і чиновниками "ДНР"/"ЛНР", які зовсім не зацікавлені у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
"Але поки немає іншої альтернативи, треба зберігати цей майданчик, адже на ньому все-таки можна дещо вирішувати. І досвід показує, що є позитивні рішення тактичних питань, гуманітарних, безпекових, економічних", – розповів представник української делегації в ТКГ.
Як приклад, він пригадав масштабні пожежі в Луганській області. Тоді довелося домовлятися з тією стороною, щоб вона надала гарантії безпеки українській авіації.
Також Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою не тільки окуповані землі, але канал вже проходить далі – на підконтрольну Україні територію,
– пояснив він.
Втім, на думку Сергія Гармаша, мінський формат не здатний розв'язувати політичні питання.Більше новин про мінські домовленості – за посиланням.