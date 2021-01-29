Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас. Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що такий сценарій окупованим територіям Донецької та Луганської областей найближчим часом точно не загрожує.

Джерело: 24 канал

За його словами, Кремль наразі розігрує на окупованому Донбасі сценарій невизначеності, але не анексії.

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Гармаш: Росія прагне до абхазького сценарію на Донбасі

Сергій Гармаш зауважив, що дії Росії наразі також укладаються в абхазький сценарій. В Абхазії зараз більшість людей мають російське громадянство. Крім того, Кремлю вигідно зберігати республіку не в анексованому стані, адже тоді це є інструментом впливу на Грузію.

Донбасу точно не загрожує анексія, принаймні найближчим часом. Саме рівень російської паспортизації на окупованій території каже про те, що вони прагнуть до абхазького сценарію,,

– пояснив представник української делегації в ТКГ.

Він зазначив, що це передбачатиме відрив Донбасу від всіх зв'язків, зокрема, й юридичних. Тобто, якщо люди там отримають російське громадянство, то, імовірно, що до 2025 року будуть поступово вилучати українські паспорти, аби не було можливості в'їжджати на українську територію.

Що відомо про ситуацію в Абхазії? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши 2 так звані держави – Абхазію та Південну Осетію.І згодом вона визнала їхню незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Кремля.

Сергій Гармаш також відзначив, що Росії вигідно зберігати статус-кво на Донбасі, адже тоді це буде інструментом:

стримування України від вступу в НАТО та від інтеграції в Євросоюз;

популяризації проросійських сил на кшталт ОПЗЖ;

дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Відтак Росія від цього не відмовиться.

"Доктрина" бойовиків не має юридичної сили, – Гармаш

Окупанти на Донбасі хочуть захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін вже представив так звану "доктрину", у якій мовиться про це.

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Сергій Гармаш вважає, що це є лише бажанням Пушиліна, але сама "доктрина" не має юридичної сили. Втім додав, що це показує наміри окупантів.

І тут виникає питання - з ким ми ведемо перемовини про відновлення територіальної цілісності України, Якщо, фактично, представники цих людей на переговорах у Мінську озвучують зовсім протилежні цілі,

– прокоментував він.

Однак він наголосив, що в мінському форматі немає "ДНР" чи "ЛНР", юридично там є ОРДЛО. І українська сторона буде розглядати їх такими, поки не розв'яжеться конфлікт на нашу користь.

Чи здатний мінський формат розв'язати політичні питання

Сергій Гармаш не вірить, що можна досягнути політичних компромісів саме в межах мінського формату. Тому що там присутні представники ОРДЛО, але вони ж є і чиновниками "ДНР"/"ЛНР", які зовсім не зацікавлені у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Але поки немає іншої альтернативи, треба зберігати цей майданчик, адже на ньому все-таки можна дещо вирішувати. І досвід показує, що є позитивні рішення тактичних питань, гуманітарних, безпекових, економічних", – розповів представник української делегації в ТКГ.

Як приклад, він пригадав масштабні пожежі в Луганській області. Тоді довелося домовлятися з тією стороною, щоб вона надала гарантії безпеки українській авіації.

Також Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою не тільки окуповані землі, але канал вже проходить далі – на підконтрольну Україні територію,

– пояснив він.

Втім, на думку Сергія Гармаша, мінський формат не здатний розв'язувати політичні питання.

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