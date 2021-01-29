Донбасу точно не загрожує анексія: Гармаш відреагував на слова пропагандистки Симоньян
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас. Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що такий сценарій окупованим територіям Донецької та Луганської областей найближчим часом точно не загрожує.
Джерело: 24 канал
За його словами, Кремль наразі розігрує на окупованому Донбасі сценарій невизначеності, але не анексії.
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Гармаш: Росія прагне до абхазького сценарію на Донбасі
Сергій Гармаш зауважив, що дії Росії наразі також укладаються в абхазький сценарій. В Абхазії зараз більшість людей мають російське громадянство. Крім того, Кремлю вигідно зберігати республіку не в анексованому стані, адже тоді це є інструментом впливу на Грузію.
Донбасу точно не загрожує анексія, принаймні найближчим часом. Саме рівень російської паспортизації на окупованій території каже про те, що вони прагнуть до абхазького сценарію,,
– пояснив представник української делегації в ТКГ.
Він зазначив, що це передбачатиме відрив Донбасу від всіх зв'язків, зокрема, й юридичних. Тобто, якщо люди там отримають російське громадянство, то, імовірно, що до 2025 року будуть поступово вилучати українські паспорти, аби не було можливості в'їжджати на українську територію.
Що відомо про ситуацію в Абхазії?У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши 2 так звані держави – Абхазію та Південну Осетію.І згодом вона визнала їхню незалежність.
Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від Кремля.
Сергій Гармаш також відзначив, що Росії вигідно зберігати статус-кво на Донбасі, адже тоді це буде інструментом:
- стримування України від вступу в НАТО та від інтеграції в Євросоюз;
- популяризації проросійських сил на кшталт ОПЗЖ;
- дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.
Відтак Росія від цього не відмовиться.
"Доктрина" бойовиків не має юридичної сили, – Гармаш
Окупанти на Донбасі хочуть захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін вже представив так звану "доктрину", у якій мовиться про це.
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Сергій Гармаш вважає, що це є лише бажанням Пушиліна, але сама "доктрина" не має юридичної сили. Втім додав, що це показує наміри окупантів.
І тут виникає питання - з ким ми ведемо перемовини про відновлення територіальної цілісності України, Якщо, фактично, представники цих людей на переговорах у Мінську озвучують зовсім протилежні цілі,
– прокоментував він.
Однак він наголосив, що в мінському форматі немає "ДНР" чи "ЛНР", юридично там є ОРДЛО. І українська сторона буде розглядати їх такими, поки не розв'яжеться конфлікт на нашу користь.
Чи здатний мінський формат розв'язати політичні питання
Сергій Гармаш не вірить, що можна досягнути політичних компромісів саме в межах мінського формату. Тому що там присутні представники ОРДЛО, але вони ж є і чиновниками "ДНР"/"ЛНР", які зовсім не зацікавлені у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
"Але поки немає іншої альтернативи, треба зберігати цей майданчик, адже на ньому все-таки можна дещо вирішувати. І досвід показує, що є позитивні рішення тактичних питань, гуманітарних, безпекових, економічних", – розповів представник української делегації в ТКГ.
Як приклад, він пригадав масштабні пожежі в Луганській області. Тоді довелося домовлятися з тією стороною, щоб вона надала гарантії безпеки українській авіації.
Також Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою не тільки окуповані землі, але канал вже проходить далі – на підконтрольну Україні територію,
– пояснив він.
Втім, на думку Сергія Гармаша, мінський формат не здатний розв'язувати політичні питання.
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