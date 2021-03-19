Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Унаслідок ворожого обстрілу 19 березня загинув український військовий.

Окупанти обстріляли позиції наших воїнів поблизу Водяного. Найманці Росії гатили зі заборонених мінометів 120 калібру, ранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під час ворожої атаки один один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

На обстріл бойовиків захисники України відкрили вогонь у відповідь.

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