На Донбасі загинув юний військовий з Полтавщини

Джерело:Полтавська ОДА
У зоні бойових дій на Донеччині 28 лютого загинув Андрій Мірча з Полтавщини. За офіційною інформацією, 19-річний хлопець помер через необережне поводження зі зброєю.
У липні 2020 року хлопець уклав контракт зі Збройними силами України. Андрій Мірча був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
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За офіційною інформацією, життя бійця обірвалося через необережне поводження зі зброєю. Поховають його у рідному селі 3 березня.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військового.Важливо! Від початку 2021 року внаслідок агресії військ окупанта на Донбасі загинули щонайменше 17 українських захисників. Бойовики продовжують обстріли, попри домовленість про перемир'я.