На Донбасі загинув юний військовий з Полтавщини
У зоні бойових дій на Донеччині 28 лютого загинув Андрій Мірча з Полтавщини. За офіційною інформацією, 19-річний хлопець помер через необережне поводження зі зброєю.
Джерело:Полтавська ОДА
У липні 2020 року хлопець уклав контракт зі Збройними силами України. Андрій Мірча був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
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Що відомо про загиблого захисника
- Родом він зі Степанівки Семенівського району Полтавщини.
- Воїну було всього 19 років. Через кілька тижнів (18 березня) він міг би святкувати своє 20-річчя.
- Був найстаршим у багатодітній родині. У бійця залишилися батьки та 4 молодших братів.
Причина смерті воїна
За офіційною інформацією, життя бійця обірвалося через необережне поводження зі зброєю. Поховають його у рідному селі 3 березня.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військового.
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