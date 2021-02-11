У річницю підписання мінських угод, які б мали врегулювати війну на Донбасі, ворожий снайпер вбив українського військового. Прощатися з загиблим будуть у Полтаві 12 лютого.

Загиблим виявився Олександр Глушко з Полтавщини. Він був сапером і поліг в районі селища Зайцевого.

Втрата дня Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі

Сьогодні від пострілу снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області загинув полтавець Олександр Глушко. Боєць служив в інженерно-саперному взводі,

– повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Особисто від себе та від колективу обласної адміністрації Синєгубов висловив співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам воїна.

Редакція 24 каналу приєднується і також висловлює щирі співчуття рідним і знайомим загиблого Олександра. Вічна пам'ять!

Колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомляє, що прощання з Героєм відбудеться 12 лютого об 11 годині на площі перед Полтавською ОДА.

Доповнюємо новину...