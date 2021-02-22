На Донбасі загинув український воїн, його побратим отримав поранення

У понеділок, 22 лютого, на Донбасі загинув український військовий. Ще один воїн отримав поранення. Медики надають йому допомогу.

Під час пресконференції начальник Генштабу Збройних сил Руслан Хомчак розповів, що трагедія сталася поблизу шахти Бутівка.

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Хомчак розповів, що воїни вели спостереження, коли російські бойовики почали обстрілювати позиції ЗСУ.

По спостережному посту українських військових вороги гатили з танкового і протитанкового гранатометів.

Медики намагалися врятувати пораненого героя, однак від отриманих травм він помер.

За життя ще одного воїна борються медики.

Що відбувається на Донбасі

За добу 21 лютого російські бойовики вкотре порушили режим тиші. У районі Світлодарська вони обстріляли позиції ЗСУ зі снайперської зброї.

Від початку 2021 року Україна вже втратила на Донбасі 12 українських захисників.