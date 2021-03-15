На Донбасі загинув український військовий: ім'я і фото

Джерело:Фейсбук Кремінської міської ради
У суботу, 13 березня, на Донбасі під час виконання службових обов'язків загинув військовий ООС Дмитро Бухтіяров. Чоловікові було 45 років.
Точну причину смерті військового пресслужба Кремінської міської ради не повідомила.
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Під час виконання службових обов'язків загинув 45-річний боєць ООС, кремінянин Дмитро Юрійович Бухтіяров. Він проходив військову службу за контрактом в різних підрозділах ЗСУ з 2015 року,
– мовиться у повідомленні.
У Кремінській міськраді розповіли, що "чоловік відрізнявся сміливістю, завзятістю, мав загострене відчуття справедливості, любові до рідної землі".
У Бухтіярова залишилися батьки, дружина та 2 дітей.
"Кремінська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Спочивайте з миром, Воїне. Вічна Вам пам'ять", – повідомила пресслужба.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Дмитра Бухтіярова.Зауважте! Від січня до березня 2021 року на Донбасі загинули вже 19 українських військових.