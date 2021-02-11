На Донбасі загинув ще один український воїн – другий за добу

23:23

Неподалік Новомихайлівки 11 лютого бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій. У результаті один із захисників України загинув. Це вже друга втрата України за добу – раніше пішов із життя уродженець Полтави Олександр Глушко.