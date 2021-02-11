На Донбасі загинув ще один український воїн – другий за добу

Неподалік Новомихайлівки 11 лютого бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій. У результаті один із захисників України загинув. Це вже друга втрата України за добу – раніше пішов із життя уродженець Полтави Олександр Глушко.
Трагедія сталася приблизно о 20:45. Під час атаки проросійські найманці застосували великокаліберний кулемет.
Актуально Зеленський про загибель українського воїна біля Зайцевого: ворог продовжує підступні дії
Командування "Сходу", як і редакція 24 каналу, висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.Зауважимо! 11 лютого на Донбас прибув президент Володимир Зеленський. Він відвідав серед іншого й передову. Разом із очільником держави прибули також посли країн "Великої сімки". Крім того, кілька днів тому передову відвідав Руслан Хомчак. Останній перебуває на Донбасі у відрядженні.