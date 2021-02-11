На Донбасі загинув ще один український воїн – другий за добу

11 лютого 2021 , 23:23
Читать новость на русском

Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Неподалік Новомихайлівки 11 лютого бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій. У результаті один із захисників України загинув. Це вже друга втрата України за добу – раніше пішов із життя уродженець Полтави Олександр Глушко.

Трагедія сталася приблизно о 20:45. Під час атаки проросійські найманці застосували великокаліберний кулемет.

Актуально Зеленський про загибель українського воїна біля Зайцевого: ворог продовжує підступні дії

Інші деталі інциденту

  • На обстріл українські воїни дали адекватну відповідь. Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
  • Зараз на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.
  • Новомихайлівка входить до району відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Командування "Сходу", як і редакція 24 каналу, висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Зауважимо! 11 лютого на Донбас прибув президент Володимир Зеленський. Він відвідав серед іншого й передову. Разом із очільником держави прибули також посли країн "Великої сімки". Крім того, кілька днів тому передову відвідав Руслан Хомчак. Останній перебуває на Донбасі у відрядженні.

Докладніше про загибель Олександра Глушка

  • Трагедія сталася під час обстрілу біля Зайцевого. 36-річного воїна поранив снайпер.
  • Під час евакуації до Бахмута він, на жаль, помер.
  • Військовослужбовець був у важкому стані та медики боролись за його життя.
  • Олександр служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
  • Родом загиблий герой – з Полтавської області.
  • Через загибель військового українська сторона направила ноту протесту до місії ОБСЄ.