Неподалік Новомихайлівки 11 лютого бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій. У результаті один із захисників України загинув. Це вже друга втрата України за добу – раніше пішов із життя уродженець Полтави Олександр Глушко.

Трагедія сталася приблизно о 20:45. Під час атаки проросійські найманці застосували великокаліберний кулемет. Актуально Зеленський про загибель українського воїна біля Зайцевого: ворог продовжує підступні дії Інші деталі інциденту На обстріл українські воїни дали адекватну відповідь. Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Зараз на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Новомихайлівка входить до району відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Командування "Сходу", як і редакція 24 каналу, висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Зауважимо! 11 лютого на Донбас прибув президент Володимир Зеленський. Він відвідав серед іншого й передову. Разом із очільником держави прибули також посли країн "Великої сімки". Крім того, кілька днів тому передову відвідав Руслан Хомчак. Останній перебуває на Донбасі у відрядженні. Докладніше про загибель Олександра Глушка Трагедія сталася під час обстрілу біля Зайцевого. 36-річного воїна поранив снайпер.

Під час евакуації до Бахмута він, на жаль, помер.

Військовослужбовець був у важкому стані та медики боролись за його життя.

Олександр служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.

Родом загиблий герой – з Полтавської області.

Через загибель військового у країнська сторона направила ноту протесту до місії ОБСЄ.