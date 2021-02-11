На Донбасі загинув ще один український воїн – другий за добу
Неподалік Новомихайлівки 11 лютого бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл українських позицій. У результаті один із захисників України загинув. Це вже друга втрата України за добу – раніше пішов із життя уродженець Полтави Олександр Глушко.
Трагедія сталася приблизно о 20:45. Під час атаки проросійські найманці застосували великокаліберний кулемет.
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Інші деталі інциденту
- На обстріл українські воїни дали адекватну відповідь. Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
- Зараз на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.
- Новомихайлівка входить до району відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Командування "Сходу", як і редакція 24 каналу, висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Докладніше про загибель Олександра Глушка
- Трагедія сталася під час обстрілу біля Зайцевого. 36-річного воїна поранив снайпер.
- Під час евакуації до Бахмута він, на жаль, помер.
- Військовослужбовець був у важкому стані та медики боролись за його життя.
- Олександр служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді.
- Родом загиблий герой – з Полтавської області.
- Через загибель військового українська сторона направила ноту протесту до місії ОБСЄ.
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