На Донбасі за вихідні зафіксували 163 порушення: де стріляли найбільше
Загалом за час перемир'я на тимчасово окупованих територіях Донбасу було кілька тисяч порушень. Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад півтори сотні лише за вихідні.
Мова йде про обстріли, більшість з яких – у Луганській області. Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ в Україні.
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Що кажуть цифри
- Власне, в ніч з 8 на 9 січня, на Станиці Луганській спостерігачі помітили 87 порушень режиму тиші.
- Звітують і про 76 на Донеччині. Більшість з них припала на ранок неділі, 10 січня.
Але там не лише стріляли. У звіті ОБСЄ йдеться про 9 вибухів у південних напрямках Донецької фільтрувальної станції та 25 вибухів невизначеного походження неподалік Авдіївки.
Загалом з кінця липня, одразу як набули чинності домовленості Тристоронньої контактної групи про повне та всеосяжне перемир'я, ворог порушив його 2 756 разів.
Порушення за пів року
Всього ж ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я. Тобто майже за пів року.
- Найбільше було вибухів – понад 2 з половиною тисячі.
- Також понад 2 тисяч черг і пострілів.
- Ще 736 разів пролетіли невизначені боєприпаси.
Ситуація на Донбасі: останні новини
Неспокійно на Донбасі – упродовж доби 14 січня було 6 обстрілів. Стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Терористи гатили поблизу:
- Мар'їнки,
- Водяного,
- Талаківки.
Наші бійці були вимушені відкрити вогонь у відповідь. Одного військового поранили.
Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїн вже у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
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