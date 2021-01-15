Загалом за час перемир'я на тимчасово окупованих територіях Донбасу було кілька тисяч порушень. Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад півтори сотні лише за вихідні.

Мова йде про обстріли, більшість з яких – у Луганській області. Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ в Україні.

Зверніть увагу Майже 600 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти окупантів: деталі

Що кажуть цифри

Власне, в ніч з 8 на 9 січня, на Станиці Луганській спостерігачі помітили 87 порушень режиму тиші.

Звітують і про 76 на Донеччині. Більшість з них припала на ранок неділі, 10 січня.

Але там не лише стріляли. У звіті ОБСЄ йдеться про 9 вибухів у південних напрямках Донецької фільтрувальної станції та 25 вибухів невизначеного походження неподалік Авдіївки.

Загалом з кінця липня, одразу як набули чинності домовленості Тристоронньої контактної групи про повне та всеосяжне перемир'я, ворог порушив його 2 756 разів.

Порушення за пів року

Всього ж ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я. Тобто майже за пів року.

Найбільше було вибухів – понад 2 з половиною тисячі.

Також понад 2 тисяч черг і пострілів.

Ще 736 разів пролетіли невизначені боєприпаси.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Неспокійно на Донбасі – упродовж доби 14 січня було 6 обстрілів. Стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Терористи гатили поблизу:

Мар'їнки,

Водяного,

Талаківки.

Наші бійці були вимушені відкрити вогонь у відповідь. Одного військового поранили.

Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, бойовики відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїн вже у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал