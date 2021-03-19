У зоні бойових дій на окупованому Донбасі, неподалік позицій українських військ, знайшли російський безпілотник. Він належав Федеральній службі безпеки Російської Федерації.

Про це, перебуваючи в Донецькій області, 8 березня 2021 року повідомив український журналіст Олександр Махов на своїй сторінці у фейсбуці. Він також виклав відповідні фото.

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Як зазначив журналіст, російський безпілотник вийшов із ладу та впав внаслідок технічної несправності батареї живлення. Окремі деталі безпілотника були марковані позначкою ФСБ РФ із серійним номером.



Деталі безпілотника Росії / Фото Олександра Махова

У пості журналіста зазначалося нібито це модель російського безпілотника Zala 421 – 08.

Однак волонтери міжнародної спільноти InformNapalm припускають, що це інша модифікація російського розвідувального безпілотника, а саме – "Гранат-1".



Волонтери вважають, що це безпілотник типу "Гранат-1" / Фото InformNapalm

У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що ФСБ РФ для своїх завдань використовує безпілотники і "Гранат-1" і "Стрекоза". Ці моделі досить легко сплутати візуально.

Інші випадки збиття безпілотників

► У листопаді 2020 в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збили російський військовий безпілотник.

Офіційні джерела повідомили тоді, що це був "Гранат-1", але при більш детальному аналізі фотографій волонтери OSINT-розслідувачі пізніше ідентифікували збиту модель як ZALA 421–08 тобто "Стрекоза".

Цікаво. 8 липня 2020 на Донбасі зафіксували також новітній російський багатоцільовий бронеавтомобіль "Тигр" із комплексу МК-БЛА -01, який призначений для здійснення контролю над обставинами й веденням повітряної розвідки.

У броньованому просторі салону автомобіля також встановили спеціальні контейнери для транспортування безпілотників 2 російських модифікацій: "Стрекоза" та "Ластівка".

► В районі Світлодарського виступу 2 квітня 2017 року українські військові також знайшли російський "Гранат-1" з маркуванням ФСБ РФ.

Російський "Гранат-1", який знайшли на Донбасі: відео

► В листопаді 2020 на окупованій частині Луганської області, за 12 кілометрів від лінії фронту, уперше за час бойових дій на Донбасі виявили новітній російський комплекс "Наводчик-2", до складу якого входять 7 безпілотників типу "Гранат" різних модифікацій.

Комплекс призначений для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема для забезпечення координатами цілей дивізіонів гарматної артилерії та Реактивна система залпового вогню.

Увага! Загалом міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, починаючи з 2015 року неодноразово фіксувала використання російських безпілотників типу "Гранат-1" та "Гранат-2" в бойових дій на Донбасі.

Крім цього, військові Збройних сил Російської Федерації також використовували ці літальні апарати під час бойових дій біля Дебальцевого в лютому 2015 року.

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