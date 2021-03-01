Бойовики протягом 28 лютого 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів біля Пищевика загинув український воїн.

Російські найманці не припиняють гатити у сторону українських позицій на Донбасі.

Читайте також Перемир'я, яке звучить пострілами: понад 200 днів тому на Донбасі оголосили тишу

Де та з якої зброї окупанти стріляли 28 лютого

Біля Пищевика відкривали прицільний вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів противника загинув 1 український воїн.

Поблизу Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На цьому ж напрямку зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Неподалік Верхньоторецького бойовики здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушення військами окупанта режиму тиші вже повідомили представників ОБСЄ.

Зверніть увагу На Вінниччині поховали загиблого на Донбасі українського бійця

Ситуація на фронті 1 березня

Станом на 7:00 на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Павлополя збройні формування Росії вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

збройні формування Росії вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На дії противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу