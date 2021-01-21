Війська окупанта 21 січня два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу українських позицій загинув військовий Об'єднаних сил.

На Донбасі загинув український боєць

Жертвою обстрілів російських найманців на Донбасі 21 січня став український захисник. Про це повідомили у фейсбуці Командування морської піхоти.

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Боєць загинув внаслідок атаки бойовиків зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Ситуація на Донбасі 21 січня

У районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Красногорівки збройні формування Росії відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, біля Мар’їнки та Красногорівки українські захисники зафіксували проліт квадрокоптерів через лінію розмежування.

Про факт порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Зверніть увагу! На Сході України впродовж 2020 році загинули щонайменше 75 військових. Крім того, були й небойові втрати. Російські найманці майже щодня цинічно обстрілювали українські позиції на Донбасі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу