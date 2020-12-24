На Донбасі військовий ЗСУ підірвався на невідомому пристрої: перші деталі
Поблизу Красногорівки на Донеччині 24 грудня військовий ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Життю воїна, на щастя, нічого не загрожує.
Пораненого військового госпіталізували до медзакладу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Актуально ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 162 порушення "тиші" за добу
Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил,
– мовиться у повідомленні.
Що відбувається на Донбасі
- Спостерігачі з ОБСЄ регулярно фіксують порушення режиму тиші з боку російських окупантів.
- Зокрема, за добу 23 грудня зафіксували 116 порушень.
- У пресслужбі ЗСУ також повідомили, що за добу 23 грудня російські бойовики обстріляли позиції українських військових 3 рази.
- Окупанти гатили з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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