Поблизу Красногорівки на Донеччині 24 грудня військовий ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Життю воїна, на щастя, нічого не загрожує.

Пораненого військового госпіталізували до медзакладу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Актуально ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 162 порушення "тиші" за добу Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил,

– мовиться у повідомленні. Що відбувається на Донбасі Спостерігачі з ОБСЄ регулярно фіксують порушення режиму тиші з боку російських окупантів. Зокрема, за добу 23 грудня зафіксували 116 порушень. У пресслужбі ЗСУ також повідомили, що за добу 23 грудня російські бойовики обстріляли позиції українських військових 3 рази. Окупанти гатили з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.