На Донбасі військовий отримав осколкове поранення

Джерело:ОТУ "Північ"
Проросійські бойовики на Донбасі 11 березня вкотре порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення.
Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення,
– заявили в ОТУ "Північ".
Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Постраждалий перебуває у задовільному стані.
Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму тиші.
Наразі на місці події працюють співробітники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.