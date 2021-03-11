На Донбасі військовий отримав осколкове поранення

Проросійські бойовики на Донбасі 11 березня вкотре порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення.

Що відомо про поранення військового

Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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З чого стріляли бойовики

З автоматичних станкових гранатометів,

гранатометів різних систем,

стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення,

– заявили в ОТУ "Північ".

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до медичного закладу. Постраждалий перебуває у задовільному стані.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму тиші.

Наразі на місці події працюють співробітники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Останні втрати на Донбасі