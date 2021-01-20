Поблизу Трьохізбенки, що на Луганщині, на колишніх позиціях військ окупанта знайшли заборонене озброєння, виготовлене в Росії. Зокрема, виявили бойову протипіхотну фугасну міну і частини протипіхотної осколкової міни.

У прокуратурі зазначили, що такі факти свідчать про те, що Росія постачає на окупований Донбас власне озброєння. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

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Його знайшли біля селища Трьохізбенка Новоайдарського району на Луганщині.

Яке саме та яку зброю знайшли

бойову протипіхотну фугасну міну ПМН-2;

3 фрагменти протипіхотної осколкової міни ПОМ-2-Р1 після детонації.

Крім того, виявлені поблизу Трьохізбенки міни заборонені міжнародними договорами.

Здобуті речові докази долучили до матеріалів кримінального провадження, яке розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту,

– додали в прокуратурі.

Перед цим усі факти порушень задокументували.

Зверніть увагу! Протягом 19 січня проросійські бойовики на Донбасі 2 рази порушили перемир'я, обстрілявши Водяне та Південне. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.



На Донбасі виявили заборонене російське озброєння / Фото Луганської обласної прокуратури



Виявлені поблизу Трьохізбенки міни заборонені міжнародними договорами / Фото Луганської обласної прокуратури