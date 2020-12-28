На Донбасі ідентифікували новий бронетранспортер ВМ\К, закріплений за 34 окремою мотострілецькою бригадою збройних сил Росії. Під час наповнення бази даних сучасної російської військової техніки, виявленої на території окупованого Донбасу, волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm натрапили на цікаву російську модифікацію БТ-ЛБ.

Усе почалося з перегляду відеоролика, розміщеного у вересні 2014 року на Воронезькому міському інформаційному порталі "36on", з пропагандистською назвою "Фронт Новоросії: Привіт сину й жінці!". Про це – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Ролик зняли на майданчику біля Перевальської міської ради Луганської області. Після перегляду відео складається враження, що в кадрі актор, у якого поки ще немає кінопремії "Оскар", але є потенціал.

Як вдалося виявити техніку

Журналісти, навіть не підозрюючи, під виглядом трофею показали в кадрі бронетранспортер зі встановленим великокаліберним кулеметом НСВТ або "Корд" замість стандартної ТКБ-01-1 на башті. Саме такі модифікації БТР випускають з середини 90-х років на російському підприємстві "Муромтепловоз". В Україну їх ніколи не експортували, але випадково вони опинилися на озброєнні "шахтарів" Луганщини.

Тепер першу модифікацію з великокаліберним кулеметом НСВТ уже не виробляють. Однак 2 інші активно випускають для так званих спеціалізованих "гірських підрозділів збройних сил Росії.

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Можна було б сміливо писати про черговий факт фіксації російської військової техніки на Донбасі, але через одну специфічну відмінність тягача на відео варто з'ясувати суть справи.

Відмінність – у нестандартному розташуванні триплекса, тобто перископа. Замість бокової правої стійки його перенесли на дах машини. Також на корпус машини нанесли нестандартне триколірне камуфляжне розфарбування.



Розташуванні перископа / Скриншот з відео

Для точного визначення модифікації тягача, журналісти InformNapalm переглянули фотоальбоми військовослужбовців гірських та 200 арктичної мотострілецьких бригад російської армії, які озброєні цим типом техніки. Також вони брали участь у бойових діях на Донбасі.

Що вдалося з'ясувати

За даними журналістів InformNapalm, саме такі специфічні бронетранспортери стоять на озброєнні 34 окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії. Варто звернути увагу й на триколірне камуфляжне розфарбування цих машин. На відео з Луганщини одна з них розфарбована аналогічно.

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Хоч і вдалося виявити "власників" тягача, який потрапив у кадр на відео, однак ідентифікувати точну модифікацію БТ-ЛБ не вдалось. Відсутність фотографій у мережі для порівняння не дає права зробити висновок.

Точніша ідентифікація була б можливою за наявності інформації про марку двигуна та радіостанції. Наразі журналісти InformNapalm позначили броньований тягач, який потрапив до бойовиків Донбасу так – БТ-ЛБ ВМ\К.

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Аналогічний бронетранспортер, що стоїть на озброєнні 34 окремої мотострілецької бригади, знищили українські підрозділи збройних сил в районі КПП "Маринівка" Донецької області у серпні 2014 року.



Бронетранспортер / Скриншот з відео

Варто нагадати, що тільки у вересні 2016 року InformNapalm під час моніторингу та розвідки відкритих джерел інформації ідентифікувала понад 50 типів озброєння та спецтехніки збройних сил Росії на Донбасі.

Усе почалося з перегляду відеоролика, розміщеного у вересні 2014 року на Воронезькому інформаційному порталі "36on", з пропагандистською назвою "Фронт Новоросії: Привіт сину й жінці!".