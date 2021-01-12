На Донбасі 12 січня завершили ремонтувати водогін "Горлівка – Торецьк". Після понад тижня відсутності водопостачання його нарешті відновили.

Робоча бригада усунула 6 поривів на 3 виявлених ділянках водогону "Горлівка – Торецьк". Про це повідомили у штабі ООС.

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До відновлення водопостачання залучили 14 працівників підприємства "Вода Донбасу" та 4 одиниці техніки. Складність ремонту полягала у тому, що трубопровід пролягає у важкодоступній місцевості, яку противник міг нашпигувати мінами. Крім того, був ризик чергового обстрілу з боку окупантів.

Фінальним етапом стало проведення та завершення зварювальних робіт водогону завдяки забезпеченню гарантій дотримання режиму припинення вогню. ​У районах проведення ремонтно-відновлювальних робіт у дзеркальному форматі по обидві сторони працювали патрулі СММ ОБСЄ,

– повідомили у штабі ООС.

12 січня водопостачання відновили у таких населених пунктах:

Торецьк,

Залізне,

Північне,

Південне,

Щербинівка.

Що було раніше

4 січня стався порив діаметром 900 міліметрів на водогоні "Горлівка – Торецьк". Внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів.

стався порив діаметром 900 міліметрів на водогоні "Горлівка – Торецьк". Внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів. Така ситуація на водогоні трапляється не вперше. Такі ж аварії кілька разів були тут у 2018 році. Тоді поломку не могли зремонтувати через обстріли на фронті.

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Обстріли ворога

8 січня приблизно об 11:00 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади. Тоді ремонтні роботи довелося зупинити. Однак навіть після нетривалої перерви ворог продовжив обстріл.

Донецька обласна прокуратура почала розслідування. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.