На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко

Внаслідок обстрілів з боку окупантів 28 лютого на Донбасі загинув Сергій Моісєєнко. Він мав звання молодшого сержанта та служив у 36 окремій бригаді морської піхоти.

Трагедія сталася біля Пищевика. У той час бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької та снайперської зброї.

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Що у бригаді кажуть про свого побратима

Військові називають Сергія сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни. Він навіки залишиться у їхній пам'яті.

Також у 36 окремій бригаді підкреслюють, що воїн загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського ВМС глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія,

– додають військові.

Деталі трагедії

Біля Пищевика бойовики відкривали прицільний вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок цих обстрілів противника власне і загинув Сергій.

Більше подробиці у штабі поки не оприлюднили.

Від початку 2021 року, окрім Сергія, на Донбасі загинули ще щонайменше 16 українських захисників. Для порівняння: за увесь попередній рік число втрат становило 75 воїнів.Обстріли та загибель військових тривають попри те, що з 27 липня 2020 року в зоні бойових дій діє перемир'я.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу