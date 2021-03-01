На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко

Джерело:36 окрема бригада морської піхоти
Внаслідок обстрілів з боку окупантів 28 лютого на Донбасі загинув Сергій Моісєєнко. Він мав звання молодшого сержанта та служив у 36 окремій бригаді морської піхоти.
Трагедія сталася біля Пищевика. У той час бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької та снайперської зброї.
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Військові називають Сергія сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни. Він навіки залишиться у їхній пам'яті.
Також у 36 окремій бригаді підкреслюють, що воїн загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського ВМС глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія,
– додають військові.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу