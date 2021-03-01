На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко
Внаслідок обстрілів з боку окупантів 28 лютого на Донбасі загинув Сергій Моісєєнко. Він мав звання молодшого сержанта та служив у 36 окремій бригаді морської піхоти.
Джерело:36 окрема бригада морської піхоти
Трагедія сталася біля Пищевика. У той час бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької та снайперської зброї.
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Що у бригаді кажуть про свого побратима
Військові називають Сергія сміливим морським піхотинцем, добрим побратимом і патріотом своєї країни. Він навіки залишиться у їхній пам'яті.
Також у 36 окремій бригаді підкреслюють, що воїн загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Білинського ВМС глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія,
– додають військові.
Деталі трагедії
- Біля Пищевика бойовики відкривали прицільний вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
- Внаслідок цих обстрілів противника власне і загинув Сергій.
- Більше подробиці у штабі поки не оприлюднили.
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