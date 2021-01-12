На Донбасі від пострілу ворожого снайпера загинув український боєць: відоме його ім'я
У результаті пострілу снайпера бойовиків 11 січня загинув український захисник. Ворожа куля забрала життя 38-річного старшого солдата Олега Андрієнка.
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Ім'я захисника України, якого смертельно поранили внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі, маріупольському виданню 0629 повідомили в Донецькому обласному військовому комісаріаті.
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Ворожий снайпер забрав життя 38-річного старшого солдата 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олега Андрієнка.
За уточненою інформацією, російські найманці відкрили вогонь зі снайперської зброї поблизу селища Опитне Донецької області. Під час виконання бойового завдання в зоні операції Об'єднаних сил український військовий отримав смертельне поранення.
У командуванні бригади повідомили, що у військового залишився маленький син Тимур, дружина Марина і мати.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого бійця.
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