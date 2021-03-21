На Донбасі від кулі снайпера біля Шумів загинув Кирило Биковський

Джерело:телеграм Андрія Назаренка
Під час ворожого обстрілу 20 березня на Донбасі загинув військовий. У військового із Кіровоградщини поцілив ворожий снайпер.
Голова Кіровоградської облдержадміністрації повідомив, що у загиблого залишилася матір і сестри. Про зухвалі порушення бойовиків, що призвели до смерті вохна, штаб вже повідомив представників ОБСЄ.
Важливо Бойовики на Донбасі вбили українського військового
Доповнюємо новину…24 канал висловлює щирі співчуття рідним й близьким загиблого захисника.Вічна пам'ять!