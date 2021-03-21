На Донбасі від кулі снайпера біля Шумів загинув Кирило Биковський

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Джерело:

телеграм Андрія Назаренка

Під час ворожого обстрілу 20 березня на Донбасі загинув військовий. У військового із Кіровоградщини поцілив ворожий снайпер.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації повідомив, що у загиблого залишилася матір і сестри. Про зухвалі порушення бойовиків, що призвели до смерті вохна, штаб вже повідомив представників ОБСЄ.

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Як загинув Кирило Биковський

  • Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення.
  • Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось.
  • Воїн загинув під час евакуації до шпиталю.

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24 канал висловлює щирі співчуття рідним й близьким загиблого захисника.Вічна пам'ять!