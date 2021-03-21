Під час ворожого обстрілу 20 березня на Донбасі загинув військовий. У військового із Кіровоградщини поцілив ворожий снайпер.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації повідомив, що у загиблого залишилася матір і сестри. Про зухвалі порушення бойовиків, що призвели до смерті вохна, штаб вже повідомив представників ОБСЄ. Важливо Бойовики на Донбасі вбили українського військового Як загинув Кирило Биковський Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення.

Йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак врятувати не вдалось.

Воїн загинув під час евакуації до шпиталю. Доповнюємо новину… 24 канал висловлює щирі співчуття рідним й близьким загиблого захисника.Вічна пам'ять!