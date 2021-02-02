На Донбасі від кулі ворога загинув український військовий

Російські найманці 2 лютого вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників біля Шумів. У результаті загинув боєць Збройних сил України.

Джерело: ОТУ "Північ"

Бойовики гатили у сторону населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте також Зниклий в ООС військовий перебуває у бойовиків

Деталі трагедії на Донбасі

У результаті ворожих атак український військовий отримав важке поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та, на жаль, врятувати його не вдалося.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Росії Україна вже повідомила представників ОБСЄ.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Як минула доба 1 лютого на фронті

Війська окупантів 5 разів порушили режим тиші.

Гатили з автоматичних станкових, ручного протитанкового і підствольного гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу