Російські найманці 2 лютого вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників біля Шумів. У результаті загинув боєць Збройних сил України.

Джерело: ОТУ "Північ"

Бойовики обстріляли населений пункт Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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У результаті ворожих атак український військовий отримав важке поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та, на жаль, врятувати його не вдалося.

На місці події наразі працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Росії Україна вже повідомила представників ОБСЄ.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

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