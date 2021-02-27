На Донбасі український боєць підірвався на осколковій міні

Джерело:Фейсбук ОТУ "Північ"
Поблизу Луганського 27 лютого український воїн підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії. Військового оперативно госпіталізували.
Інцидент трапився в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці 27 лютого.
Читайте також Складна доба на Донбасі: багато поранених, бойовики не пропустили допомогу ООН
Військовий зі складу Об'єднаних сил підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) поблизу Луганського. У результаті український захисник отримав поранення.
Воїну оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з’ясовують деталі трагічного інциденту.