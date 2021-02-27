Поблизу Луганського 27 лютого український воїн підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії. Військового оперативно госпіталізували.

Інцидент трапився в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці 27 лютого.

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Боєць підірвався на міні: що відомо

Військовий зі складу Об'єднаних сил підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) поблизу Луганського. У результаті український захисник отримав поранення.

Воїну оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Вони з’ясовують деталі трагічного інциденту.

Загострення на Донбасі 26 лютого: що відомо

Протягом доби збройні формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілів постраждали 10 українських захисників, ще 1 – отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі чекає на реакцію держав-партнерів на загострення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу