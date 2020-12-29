Командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати бойову готовність російсько-окупаційних військ на Донбасі. Минулого тижня вони завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань й частин першого та другого армійських корпусів.

Що відомо про вишкіл бойовиків

Бойовики відпрацювали пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

Бойовики знову порушили режим тиші

За інформацією міноборони, станом на 12:00 29 грудня на Донбасі зафіксували 3 випадки порушення режиму припинення вогню у Донецькому напрямку.

Зокрема, із підствольного гранатомета ворог здійснив по 1 пострілу в напрямку позицій українських військ неподалік Невельського та Авдіївки. Крім того, бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета поблизу Водяного.

Вогонь у відповідь не відкривався.

Важливо! За минулу добу 28 грудня окупанти 13 разів обстрілювали позиції українських військ на Донбасі. В результаті обстрілів 1 боєць отримав поранення. Військового доставили у лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу. Про провокації бойовиків українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.