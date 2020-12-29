Українська розвідка зафіксувала нові навчання проросійських бойовиків на Донбасі
Командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати бойову готовність російсько-окупаційних військ на Донбасі. Минулого тижня вони завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань й частин першого та другого армійських корпусів.
Що відомо про вишкіл бойовиків
Бойовики відпрацювали пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати "Орлан-10",
– мовиться у повідомленні.
Бойовики знову порушили режим тиші
- За інформацією міноборони, станом на 12:00 29 грудня на Донбасі зафіксували 3 випадки порушення режиму припинення вогню у Донецькому напрямку.
- Зокрема, із підствольного гранатомета ворог здійснив по 1 пострілу в напрямку позицій українських військ неподалік Невельського та Авдіївки. Крім того, бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета поблизу Водяного.
- Вогонь у відповідь не відкривався.
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