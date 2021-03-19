На Донбасі цивільний загинув через обстріл авто

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Джерело:

ОБСЄ

На Донбасі біля Богданівки обстріляли автомобіль, який в'їхав у заборонену зону. У результаті загинув цивільний.

Однак, відповідно до звіту ОБСЄ, сталось це ще 8 лютого. Спостерігачі бачили, що чоловіка на ношах занесли до "швидкої".

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Чому обстріляли авто

Офіцер Збройних сил України розповів, що авто в'їхало у заборонену зону. Тому спочатку здійснили попереджувальні, а потім подальші постріли.

Медики у Волновасі розповіли, що 8 лютого у лікарню доставили тіло чоловіка з пораненнями від пострілів. Йому було близько 65 – 69 років. Чоловік, що представився сином загиблого, розповів, що його батько працював водієм таксі.

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