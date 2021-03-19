Однак, відповідно до звіту ОБСЄ, сталось це ще 8 лютого. Спостерігачі бачили, що чоловіка на ношах занесли до "швидкої".

До речі Доба на Донбасі: бойовики 6 разів зривали "тишу", загинув військовий

Чому обстріляли авто

Офіцер Збройних сил України розповів, що авто в'їхало у заборонену зону. Тому спочатку здійснили попереджувальні, а потім подальші постріли.

Медики у Волновасі розповіли, що 8 лютого у лікарню доставили тіло чоловіка з пораненнями від пострілів. Йому було близько 65 – 69 років. Чоловік, що представився сином загиблого, розповів, що його батько працював водієм таксі.

Війна на Донбасі: останні події