У Донецькій області заочно судитимуть співробітника так званої "військової поліції" з тимчасово окупованих територій. За скоєні злочини чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Досудове розслідування щодо бойовика вже завершено. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

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Мовиться про 37-річного жителя Донецької області. Чоловік родом з міста Сніжного, що неподалік від Донецька й входить до Горлівського району.

Слідство встановило, що протягом 2014 – 2015 років він входив до незаконних збройних формувань, а саме "військової поліції", що діє в окупованих частинах Донеччини.

Зокрема відомо, що підозрюваний працював охоронцем на контрольно-перепускному пункті біля "Харцизького трубного заводу" на непідконтрольних територіях.

Крім того, бойовик охороняв полонених військових Збройних сил України, яких утримували російські війська в селищі Кутейниковому.

Деталі справи: